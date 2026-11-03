Ізраїльтяни подали 5924 заяви на громадянство Німеччини — Der Spiegel

У Німеччині зростає кількість заяв на отримання громадянства за процедурою відновлення прав людей, переслідуваних нацистами, та їхніх нащадків. У 2025 році громадяни Ізраїлю подали 5924 такі заяви, тоді як у 2024-му їх було 3640, повідомляє Der Spiegel.

Зростання кількості натуралізацій

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, кількість таких натуралізацій у 2025 році зросла майже на 60% — приблизно до 11 500. Федеральне адміністративне відомство за останні роки отримало понад 170 тисяч заяв від людей, яких переслідували нацисти, або їхніх нащадків із різних країн.

Громадяни США у 2025 році подали 2995 заяв. Ще у 1508 випадках громадянство за процедурою відновлення прав отримали люди з європейських країн.

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Хто має право подати заяву

Цією процедурою можуть скористатися люди, яких нацисти позбавили німецького громадянства, а також їхні нащадки. Із 2021 року коло осіб розширили: право на громадянство отримали також люди та їхні нащадки, які через нацистські переслідування не змогли набути німецького громадянства. У більшості випадків ідеться про євреїв, переслідуваних під час Голокосту.

Соціолог Німецького центру досліджень інтеграції та міграції Лукас Фукс охарактеризував зростання інтересу як неймовірне. За його словами, після 2023 року кількість заяв саме з Ізраїлю різко збільшилася. Він зазначив, що для багатьох заявників це є способом мати запасний варіант, а частину молодих людей приваблює можливість безперешкодно навчатися в Європі.

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