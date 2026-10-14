Japan Airlines замовила до 26 літаків Embraer для J-Air — Channel NewsAsia

Японська авіакомпанія Japan Airlines замовила для свого регіонального підрозділу J-Air до 26 літаків Embraer E190-E2. Компанія повідомила про це у заяві в середу. Угода включає 16 твердих замовлень та опціони ще на 10 літаків. З урахуванням опціонів загальний обсяг замовлення може сягнути 26 бортів.

Оновлення регіонального флоту

E190-E2 мають замінити регіональний флот J-Air, який нині складається з літаків першого покоління Embraer E170 та E190. Початок постачань заплановано на 2029 фінансовий рік.

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Замовлення японських авіакомпаній

Як повідомляє Channel NewsAsia, раніше цього року інша японська авіакомпанія ANA збільшила тверде замовлення 2025 року на літаки сімейства E2 до 23 одиниць. Сімейство E2 є одним з основних конкурентів літаків Airbus A220.

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