Американська банківська група JPMorgan Chase внесла 50 млрд нігерійських найр, або близько 38 млн доларів, до Центрального банку Нігерії в межах процедури отримання ліцензії на здійснення merchant banking. Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на Bloomberg та поінформовані джерела.

Один з останніх етапів погодження

За даними Bloomberg, внесення депозиту є одним з останніх регуляторних етапів перед можливим схваленням роботи дочірньої структури JPMorgan Chase у сфері merchant banking. Джерела агентства говорили на умовах анонімності, оскільки процес погодження ще не завершений.

Банк розраховує отримати дозвіл до кінця року або на початку 2027 року за умови проходження всіх необхідних процедур. Раніше в жовтні керуючий директор JPMorgan West Africa Дапо Олагунджу повідомив про намір створити в Нігерії дочірню компанію для роботи у сфері merchant banking. Він виступив на Нігерійсько-Азійському діалозі з фінансової взаємодії у Сінгапурі.

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Розширення присутності в Африці

У JPMorgan Chase планують наростити присутність в Африці та збільшити частку у платежах, кредитуванні, торговельному фінансуванні й корпоративному банкінгу. Нині група має представництво в Лагосі. У разі видачі ліцензії банк зможе розширити послуги, які надає в Нігерії через напрями управління активами й капіталом, а також комерційного та інвестиційного банкінгу.

Історія присутності JPMorgan у Нігерії, за даними видання, бере початок у 1961 році, коли Chase Manhattan Bank відкрив відділення в Лагосі. Згодом цей банк став частиною JPMorgan Chase & Co.

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