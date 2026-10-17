Кабінет Маврикію 16 жовтня схвалив внесення до Національної асамблеї законопроєкту, який дозволить комісару поліції запроваджувати комендантську годину на всій території країни. Про це повідомляє The Rio Times.

Зміни до закону про поліцію

Законопроєкт про внесення змін до Закону про поліцію має скасувати чинне обмеження, за яким наказ про комендантську годину може стосуватися лише визначених місцевостей. У разі ухвалення документа комісар поліції зможе поширювати такий наказ на весь Маврикій.

Документ також передбачає суворіші покарання для людей, яких виявлять надворі зі зброєю, що має наступальний характер, на території дії комендантської години в години її дії. Розміри штрафів або строки ув'язнення в джерелі не наведені.

Законопроєкт ще має розглянути та ухвалити Національна асамблея. Рішення Кабінету ухвалили на тлі заворушень, які почалися на Маврикії 12 жовтня.

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Нічні обмеження та наслідки заворушень

Окремо Кабінет погодив новий наказ про комендантську годину на три ночі — 16, 17 і 18 жовтня. Обмеження діють з 22:00 до 04:30, а остання ніч завершується вранці 19 жовтня. Кабінет не оприлюднив перелік місцевостей, яких стосується цей наказ.

За даними поліції, від початку заворушень затримали 151 людину, серед яких 16 неповнолітніх. Проти 12 затриманих порушили справи, і 16 жовтня вони постали перед судом. Ще трьох людей окружні суди вже засудили.

Під час заворушень травмувалися семеро поліцейських. Пошкоджень зазнали вісім поліцейських дільниць, 31 поліцейський автомобіль, 162 камери системи Safe City на 75 об'єктах і 27 світлофорів. Також згоріло близько 17 тисяч тонн цукрової тростини.

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