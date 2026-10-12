Качинський назвав результат виборів у Кракові поразкою Туска — Interia

У Кракові, Польща, голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський прокоментував результат виборів, на яких Лукаш Ґібала переміг Моніку Пйонтковську. Політик заявив, що цей результат означає поразку Дональда Туска та Громадянської коаліції.

Оцінка Качинського

Як повідомляє Interia, Качинський пов’язав перемогу Ґібали з гаслом «Byle nie Tusk» («Аби не Туск»), яке також демонстрували за ним під час виступу. За його словами, дослідження свідчили, що 85% виборців PiS проголосували за Ґібалу.

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Заклик до об’єднання

Лідер PiS назвав краківський результат дуже важливою подією, з якої, на його думку, потрібно зробити висновки. Він заявив, що перемогти правлячу коаліцію можливо за умови об’єднання та готовності не зважати на різні, навіть суттєві, розбіжності. Качинський також стверджував, що голосування стало ширшим неприйняттям влади нинішньої коаліції, зокрема Громадянської коаліції та її союзників із Польською селянською партією на чолі.

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