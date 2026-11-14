Качинський заявив, що PiS розраховує повернутися до влади — RMF24

Голова партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський під час економічної конвенції партії в Катовицях, Польща, заявив, що розраховує на повернення PiS до влади. Він різко критикував чинну урядову коаліцію, зокрема звинуватив її у збільшенні державного боргу.

Як повідомляє RMF24, Качинський назвав економічну ситуацію в країні складною та заявив, що PiS має розпочати економічний наступ. За його словами, партія хотіла б спиратися на частину рішень, які застосовувала у 2005–2007 та 2015–2023 роках, з урахуванням нинішніх умов.

Критика уряду та плани PiS

Качинський стверджував, що вихід із ситуації можливий лише після зміни політичної влади. Він також говорив про потребу сформувати уряд, здатний ухвалювати рішення без тривалих переговорів і кадрових суперечок. На його думку, вже зараз варто обговорювати кандидатури людей, які в майбутньому могли б очолити міністерства та обійняти посади у державних компаніях.

Водночас голова PiS запевнив, що партійна належність не повинна бути ані перешкодою, ані достатньою підставою для призначення на посади. Він також виступив проти скорочення соціальних видатків, наголосивши на необхідності ефективнішого стягнення податків, протидії зловживанням і ширшого використання внутрішнього капіталу.

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Податкові та енергетичні пропозиції

Ключові програмні пропозиції представив Пшемислав Чарнек, якого RMF24 називає кандидатом PiS на посаду прем’єр-міністра. Він заявив про намір знизити внесок на медичне страхування для підприємців із річним доходом до 120 тисяч злотих, а також підвищити другий поріг податку на доходи фізичних осіб зі 120 тисяч до 180 тисяч злотих на рік.

PiS також пропонує знизити ціни на електроенергію та тепло через вихід Польщі з європейської системи торгівлі викидами ETS. За словами Чарнека, рахунки за ці послуги могли б зменшитися на кілька десятків відсотків. Серед інших ініціатив — податкові пільги для працюючих пенсіонерів і відновлення податкової картки для осіб, які ведуть базову господарську діяльність.

Колишня прем’єр-міністерка Беата Шидло на конвенції згадала запровадження програми 500+ у 2015 році. Вона заявила, що соціальні виплати підтримали родини, місцевих підприємців і невеликі населені пункти.

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