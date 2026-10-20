Кая Каллас назвала три напрямки відповіді ЄС на російські атаки в Чорному морі

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Європейський Союз має посилити дії у трьох напрямках у відповідь на російські атаки в Чорному морі: забезпечити український аграрний експорт, зміцнити морську безпеку та посилити міжнародний дипломатичний тиск на Росію.

Каллас представила три напрями спільної європейської відповіді на ескалацію російських атак, які загрожують українським експортним маршрутам і глобальній продовольчій безпеці.

«Дії Росії ускладнюють забезпечення людей продовольством у всьому світі. І це вимагає сильної та єдиної європейської відповіді за трьома напрямками», — заявила Каллас.

Перший напрям — збереження доступу України до світових ринків і захист глобальної продовольчої безпеки.

За словами Каллас, ЄС працює над тим, щоб Україна залишалася пов’язаною зі світовими ринками, а її аграрний експорт мав альтернативні маршрути.

«Ми працюємо над тим, щоб Україна залишалася пов’язаною зі світовими ринками, та над захистом продовольчої безпеки. Ініціатива ЄС та України «Шляхи солідарності» допомагає знаходити альтернативні маршрути, і з липня експорт зерна через «Шляхи солідарності» зріс майже на 2 млн тонн», — повідомила Каллас.

Водночас Росія почала атакувати й прикордонні пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Польщею, ставлячи під загрозу альтернативні шляхи експорту української продукції.

Каллас також повідомила, що через посилення російських атак на експортні маршрути Україна з середини липня щодня втрачає 60 млн євро експортних надходжень.

Другий напрям — зміцнення безпеки в Чорному морі та на Дунаї. Для цього, наголосила Каллас, необхідно покращувати обмін інформацією та оперативно виявляти потенційні загрози.

«Раннє виявлення та обмін інформацією в режимі реального часу мають ключове значення», — підкреслила висока представниця ЄС.

За її словами, завдяки мережі MARSUR держави-члени Євросоюзу можуть обмінюватися даними морського спостереження та покращувати спільну обізнаність щодо ситуації на морі.

Крім того, Румунія та Болгарія за підтримки ЄС створюють Чорноморський центр морської безпеки. Він має допомогти європейським країнам краще відстежувати ситуацію в регіоні.

Каллас також наголосила на необхідності розвивати спроможності для протидії повітряним і морським загрозам. У цьому напрямку Євросоюз просуває спільну розробку оборонних спроможностей і закупівлі, зокрема в межах коаліції у сфері безпілотників.

Ще одним інструментом має стати ініціатива Eastern Flank Watch, покликана посилити спостереження та оборону на східному фланзі Європи — від Балтійського до Чорного моря — у тісній координації з НАТО.

Водночас через Європейське оборонне агентство країни ЄС уже співпрацюють над розробкою засобів протимінної боротьби на морі нового покоління та безекіпажних морських систем.

Третій напрям — посилення міжнародного дипломатичного тиску на Росію та забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Каллас нагадала, що 23 вересня в Нью-Йорку 51 держава та Європейський Союз виступили зі спільною заявою, у якій засудили російську агресію та закликали забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі.

Євросоюз продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб досягти відповідних домовленостей.

«Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами — з Туреччиною, Індією та іншими, включно з країнами Африки, для яких продовольство має важливе значення, і ширше — з країнами Глобального Півдня, щоб домогтися домовленості про свободу судноплавства в Чорному морі», — повідомила головна дипломатка ЄС.

Отже, європейська відповідь на російські атаки передбачає підтримку українського експорту, посилення морського спостереження й оборонних можливостей, а також розширення міжнародної коаліції для захисту свободи судноплавства.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пленарних дебатів у Європейському парламенті в Страсбурзі у вівторок, 20 жовтня.

У Чорному морі поблизу Болгарії та Румунії за 10 днів шість торговельних суден зазнали атак дронів. Унаслідок ударів загинули щонайменше 11 моряків, ще члени екіпажів кількох суден зникли безвісти.

У жовтні дрони атакували щонайменше сім вантажних суден у Чорному морі поблизу Румунії та Болгарії. Унаслідок цих інцидентів загинули двоє людей, ще щонайменше 25 вважаються зниклими безвісти. Атаки сталися у виключних економічних зонах двох держав НАТО та створюють загрозу для важливого маршруту міжнародного судноплавства.

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