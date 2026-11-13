Каха Каладзе підтримав Мераба Двалішвілі після нападу Усмана Нурмагомедова

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Російський боєць ММА Усман Нурмагомедов разом зі своїми прибічниками напав поза спортивним майданчиком на колишнього чемпіона UFC у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі. Грузинського спортсмена, який підтримує Україну, після інциденту підтримали численні публічні особи.

Серед тих, хто висловився на захист Двалішвілі, — колишній футболіст київського «Динамо» та італійського «Мілана», а нині мер Тбілісі Каха Каладзе.

Каладзе наголосив, що поведінка щодо грузинського спортсмена не має нічого спільного зі спортивною честю, чоловічою гідністю чи людяністю. Він назвав інцидент абсолютно неприйнятним і ганебним вчинком.

«Мерабе, ми поруч із тобою», – підкреслив мер Тбілісі.

У своєму дописі колишній футболіст також згадав 21-річного грузинського борця Сабу Лазішвілі. Він разом із Двалішвілі став жертвою нападу та учасником бійки.

Звертаючись до молодого спортсмена, Каладзе написав:

«Ти справжній чоловік».

Зазначається, що всіх учасників бійки доправили до поліцейського відділку. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та проводять допити.

Раніше на захист свого земляка виступив грузинський футболіст французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія. Він також відреагував на поведінку російського бійця Усмана Нурмагомедова.

Футболіст підкреслив, що Двалішвілі вкотре продемонстрував, що означає бути грузином, чоловіком і людиною.

«На відміну від тих, хто бояглузливо, підкравшись ззаду та за нерівних умов, спробував вас здолати. Чоловіки так не чинять», – заявив Кварацхелія.

Він також додав, що росіянам нічого не вдасться і що з грузинами такі дії не пройдуть.

Увечері 11 листопада Мераб Двалішвілі повідомив, що став жертвою нападу з боку Усмана Нурмагомедова та його команди. Згодом у мережі з'явилося відео інциденту.

На записі видно, як російський боєць разом із братами вступає в конфлікт із грузинським спортсменом. У цей момент Двалішвілі саме давав інтерв'ю.

Свою позицію він оприлюднив на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив, що на нього напав російський боєць Усман Нурмагомедов разом зі своєю командою. Інцидент нібито стався в Абу-Дабі.

Керівник UFC Дейна Вайт прокоментував бійку в холі готелю в Абу-Дабі за участю російського бійця Усмана Нурмагомедова та грузинського спортсмена Мераба Двалішвілі. Він назвав інцидент абсолютно безглуздим і нерозумним, наголосивши, що подібні ситуації шкодять бізнесу організації.

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