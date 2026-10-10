Каллас анонсувала найбільший пакет санкцій ЄС проти Росії

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Європейський Союз не збирається послаблювати санкційний тиск на Росію. Уже в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС мають схвалити найбільший пакет обмежень, спрямований проти російської військової машини.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що за останні два дні внаслідок російських ударів загинули понад 80 українських цивільних. Водночас Москва посилила гібридні атаки проти країн Європи та союзників по НАТО.

Каллас також застерегла, що призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Кремль додатковими доходами для продовження війни.

«Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить», — наголосила вона.

Новий пакет санкцій має бути спрямований проти військово-промислового комплексу та військового потенціалу РФ.

Джерело: Кая Каллас

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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