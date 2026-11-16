Каллас нагадала Мединському про ультиматуми РФ напередодні повномасштабного вторгнення

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Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас відповіла на звинувачення Володимира Мединського щодо відсутності мирних ініціатив з боку Європи. Вона нагадала, що у 2021 році Москва висунула перелік вимог до Заходу, які передували повномасштабному вторгненню, і зараз, за її словами, Росія повторює ту саму тактику.

Росія висуває «максималістські вимоги» і намагається перекласти на Європу відповідальність за просування мирних переговорів, заявляючи, що «чекає на пропозиції» від європейських країн. Про це сказала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, коментуючи відповідну заяву очільника російської делегації Володимира Мединського.

«Зверніть увагу на те, як саме росіяни ведуть гру: заявляють, мовляв, "ми чекаємо, а європейці нам нічого не запропонували". Це їхній типовий сценарій, до якого вони вдаються постійно. Виходить, ніби тепер саме ми повинні щось їм запропонувати... Але ж це вони розв’язали війну, вони — агресори!» — зазначила Каллас.

Під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі Мединський поставив під сумнів залучення Європи до переговорів: «Не розуміємо, про що з ними говорити. Ми не отримали жодної мирної ініціативи від європейських країн».

Для України переговори — це можливість домогтися припинення російської агресії на умовах, які гарантуватимуть суверенітет і безпеку держави. Участь Європи у цьому процесі стала предметом суперечки: Москва ставить її під сумнів, тоді як Київ наполягає на залученні європейських партнерів, адже майбутня система безпеки стосуватиметься не лише України, а й усього континенту.

Каллас також нагадала, що у 2021 році Росія представила перелік вимог, який, за її оцінкою, став «чітким приводом» для початку повномасштабної війни.

«І зараз вони знову озвучують ті самі вимоги, до того ж додаючи до них нові. Тож це — також явний привід для продовження війни. Тому ми повинні дивитися на це тверезо. І ми будемо», — наголосила Каллас.

Каллас нагадала, що тактика Росії, яка полягає в ударах по цивільному населенню, має на меті змусити Україну капітулювати в умовах суворої зими. На її переконання, головне завдання для Європи — домогтися припинення вогню ще до початку будь-яких переговорів.

Джерело: LIGA.net

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