Каллас відреагувала на кібератаку РФ на застосунок Повітряна тривога
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала російську кібератаку на український застосунок «Повітряна тривога». За її словами, такі дії є частиною ширшої війни Росії проти України.
Каллас наголосила, що Москва прагне вивести з ладу системи оповіщення, аби через неможливість вчасно попереджати населення про небезпеку загинуло якомога більше людей.
РФ посилює тиск на цивільних
"Звичайно, кібератаки є частиною ширшої війни, яку Росія веде проти України. І, звичайно, нас непокоять усі ці атаки, оскільки вони впливають на цивільне населення. Адже те, чого росіяни насправді прагнуть, – це завдати якомога більшої шкоди цивільним. Зробити так, щоб системи оповіщення не працювали, щоб загинуло якомога більше людей", - наголосила вона.
Каллас зауважила, що нездатність Росії досягти суттєвих успіхів на фронті змушує її посилювати тиск на мирних українців.
"Липень, серпень і вересень були найсмертоноснішими місяцями для українців за весь час цієї війни. І це тому, що Росії не вдалося просунутися на полі бою, тож вона намагається завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню, щоб змусити його підкоритися", - пояснила вона.
Про це Каллас заявила 2 листопада в Брюсселі під час спільного підходу до преси з британським міністром, повідомляється із посиланням на Радіо Свобода.
Застосунок Повітряна тривога частково відновив роботу після кібератаки: витоку даних не сталося
Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.
До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.
Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.