Каллас відреагувала на кібератаку РФ на застосунок Повітряна тривога

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Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала російську кібератаку на український застосунок «Повітряна тривога». За її словами, такі дії є частиною ширшої війни Росії проти України.

Каллас наголосила, що Москва прагне вивести з ладу системи оповіщення, аби через неможливість вчасно попереджати населення про небезпеку загинуло якомога більше людей.

РФ посилює тиск на цивільних

"Звичайно, кібератаки є частиною ширшої війни, яку Росія веде проти України. І, звичайно, нас непокоять усі ці атаки, оскільки вони впливають на цивільне населення. Адже те, чого росіяни насправді прагнуть, – це завдати якомога більшої шкоди цивільним. Зробити так, щоб системи оповіщення не працювали, щоб загинуло якомога більше людей", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що нездатність Росії досягти суттєвих успіхів на фронті змушує її посилювати тиск на мирних українців.

"Липень, серпень і вересень були найсмертоноснішими місяцями для українців за весь час цієї війни. І це тому, що Росії не вдалося просунутися на полі бою, тож вона намагається завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню, щоб змусити його підкоритися", - пояснила вона.

Про це Каллас заявила 2 листопада в Брюсселі під час спільного підходу до преси з британським міністром, повідомляється із посиланням на Радіо Свобода.



Застосунок Повітряна тривога частково відновив роботу після кібератаки: витоку даних не сталося



Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

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