Каллас заявила, що ЄС вивчає посилення підтримки уряду Ємену — Anadolu Agency

У Страсбурзі у Франції глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз вивчає варіанти посилення підтримки уряду Ємену на тлі активізації атак хуситів і погіршення регіональної безпеки. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка переговорів

Виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту, Каллас наголосила на необхідності дипломатичного врегулювання. За її словами, ЄС готовий підтримати всі посередницькі зусилля для відновлення змістовних політичних переговорів. Вона заявила, що ескалація погіршить становище для всіх.

Каллас закликала всі зацікавлені сторони сприяти припиненню того, що вона назвала агресією хуситів. Вона також закликала угруповання знову долучитися до процесу посередництва під проводом ООН.

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Захист судноплавства

Каллас повідомила, що операція ЄС Aspides від початку роботи супроводила до безпеки сотні комерційних суден. Операцію запустили у відповідь на атаки хуситів на судноплавство в Червоному морі.

За її словами, Євросоюз має багато запитів від компаній на захист, однак не володіє достатньою кількістю кораблів, щоб задовольнити їх усі. Вона підкреслила, що операція не має на меті участь у війні, а спрямована на захист комерційного судноплавства та торговельних інтересів Європи.

ЄС також продовжить підтримувати Берегову охорону Ємену й інших морських учасників у регіоні, зокрема Джибуті, для протидії контрабанді зброї. Щодо можливого визнання хуситів терористичною організацією Каллас зазначила, що для цього потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.

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