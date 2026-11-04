Kalshi заявила про 98% точності прогнозів на виборах у США — The Hill

Платформа прогнозних ринків Kalshi заявила, що її ринки правильно передбачили результати 98% перегонів на проміжних виборах у США, щодо яких на той момент уже оголосили переможців. Йдеться про вибори до Палати представників і Сенату, а також перегони за посади губернаторів, генеральних прокурорів, віцегубернаторів і державних секретарів штатів. Як повідомляє The Hill, компанія порівнювала фаворитів своїх ринків о 17:00 за східним часом, незадовго до закриття перших дільниць в Індіані та Кентуккі, з перегонами, результати яких уже були оголошені.

Заяви платформ

За даними Kalshi, точність її прогнозів становила 95% у перегонах до Палати представників і 94% — у сенатських виборах. Компанія також заявила про правильні прогнози в конкурентних сенатських перегонах у Техасі, Мені та Канзасі, де перемогли демократи.

Інша платформа, Polymarket, заявила про 98,4% точності у вирішених виборчих ринках, порівнюючи дані з показниками за день до голосування. За її підрахунками, точність становила близько 97% у перегонах до Сенату та на посади губернаторів і 98,6% — у виборах до Палати представників.

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Застереження щодо підрахунків

Професор Університету Вісконсину в Медісоні Росс Далке зазначив, що початкові показники охоплюють лише ринки з уже встановленим результатом, які можуть бути простішими для прогнозування. Він також зауважив, що чимало перегонів були відносно передбачуваними ще до дня голосування.

Обсяг торгів на виборчих ринках Kalshi, за даними компанії, зріс із 1,3 млрд доларів у виборчому циклі 2024 року до 2,5 млрд доларів у поточному циклі. Водночас прогнозні ринки привертають дедалі більшу увагу американських законодавців через ризики використання інсайдерської інформації та ігрової залежності. Платформи вже помилялися в інших виборах, зокрема у Бразилії та на праймеріз у Лос-Анджелесі й Вісконсині.

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