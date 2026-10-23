Кампанія Be Ready підвищила попит на екстрені запаси у Британії — The Guardian

У Великій Британії урядова кампанія Be Ready, яка закликає населення підготувати триденний запас необхідних речей на випадок надзвичайних ситуацій, спричинила зростання попиту на такі товари. Водночас доказів масових панічних закупівель продуктів та інших предметів першої потреби немає, повідомляє The Guardian.

Що радить уряд

У двосторінковій пам’ятці британцям рекомендують мати запас бутильованої води та продуктів тривалого зберігання на три дні. Також до переліку входять ліхтарик із запасними батарейками, радіоприймач із ручним приводом, аптечка та копія паспорта.

Кампанія має допомогти людям підготуватися до перебоїв, спричинених, зокрема, несприятливою погодою або кібератаками, щоб допомогу передусім могли спрямувати найбільш уразливим людям. Влада радить спочатку перевірити наявні запаси вдома, а потрібні речі докуповувати поступово під час звичайних походів до магазину, щоб уникнути ажіотажу.

Реакція покупців і продавців

Співвласник магазину Sgt Prepper Shop Джек Браун розповів, що впродовж перших 24 годин після початку кампанії отримав стільки замовлень, скільки зазвичай надходить за місяць. На його думку, запас на три дні є практичним для більшості повсякденних надзвичайних ситуацій, зокрема відключень електроенергії, прориву водогону чи повені.

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Власник Start Prepping UK Ден Ґосс заявив, що після появи новин про кампанію в серпні відвідуваність його сайту зросла на 700%. Він вважає ризик паніки низьким, оскільки для неї знадобилося б одночасне масове виконання урядових рекомендацій.

Оцінка психологині

Заступниця декана Школи психології та гуманітарних наук Університету Ланкаширу Саріта Робінсон зазначила, що є лише обмежені докази того, що такі інформаційні кампанії провокують паніку. За її словами, люди радше проактивно реагують на точну інформацію про надзвичайні ситуації, тоді як приховування даних створює інформаційний вакуум.

Робінсон також послалася на дослідження періоду пандемії Covid-19: люди, які за кілька тижнів до пандемії мали вдома невеликі запаси їжі, масок і антисептиків, демонстрували нижчі рівні тривожності, депресії та стресу.

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