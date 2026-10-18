Кампанія Флавіу Болсонару попросила суд обмежити рекламу у Meta — The Rio Times

У Бразилії виборча кампанія сенатора Флавіу Болсонару 16 жовтня звернулася до Вищого виборчого суду (TSE) із проханням долучити її до справи проти Meta, яку раніше ініціювала кампанія президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Команда Болсонару також просить суд зобов’язати Meta припинити показ оплачуваної негативної реклами проти кандидата до завершення другого туру виборів 25 жовтня.

Як повідомляє The Rio Times, представники Болсонару стверджують, що Meta дозволяє оплачувати та показувати негативні оголошення проти нього, зокрема з офіційної сторінки Лули та від третіх осіб. Кампанія просить заборонити фізичним особам і компаніям купувати виборчу рекламу до завершення голосування, а також не допускати негативного контенту в оголошеннях, які можуть бути відновлені на сторінці Лули.

Дані рекламної бібліотеки

У зверненні команда Болсонару посилається на публічну бібліотеку реклами Meta. За її підрахунками, від вересня сторінка Лули у Facebook профінансувала 3 908 негативних оголошень проти Болсонару. Кампанія також заявила, що з 2 624 оголошень, запущених 9 і 10 жовтня, 2 035 мали негативний характер, а вранці 16 жовтня активними залишалися 423 такі оголошення.

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Ці цифри є твердженнями кампанії Болсонару і не були незалежно підтверджені Meta або судом.

Позиція Meta та перебіг справи

Meta заявила, що не підтримує жодну зі сторін виборів і продовжить застосовувати свої правила відповідно до бразильського виборчого законодавства. Компанія назвала безпідставними звинувачення у прихильності до будь-якої кампанії та зазначила, що виправлятиме помилки.

Кампанія Лули подала звернення до суду 9 жовтня, заявивши, що Meta не забезпечувала належного поширення контенту президента та його прихильників. За даними видання, 15 жовтня суд зобов’язав Meta однаково ставитися до обох кампаній. Компанія визнала технічні проблеми з обліковими записами Лули, а команда Болсонару наполягає, що нерівність також проявлялася у тривалому просуванні негативної реклами проти її кандидата. Станом на 17 жовтня TSE ще не ухвалив рішення щодо нового клопотання.

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