Кампанія Лули поскаржилася до виборчого суду Бразилії на Meta — The Rio Times

У Бразилії виборча коаліція президента Луїса Інасіу Лули да Сілви 14 жовтня звернулася до Вищого виборчого суду зі скаргою на Meta. Кампанія стверджує, що вбудований у WhatsApp помічник Meta AI по-різному реагував на запити щодо передвиборчих матеріалів Лули та його суперника, сенатора Флавіу Болсонару. Про це повідомляє The Rio Times.

Скарга до виборчого суду

За даними CartaCapital, Meta AI двічі відмовився створити зображення Лули з його виборчим номером 13, водночас генерував плакати для Флавіу Болсонару з номером 22. Схожі результати 14 жовтня отримали у власних тестах Poder360 та Diário do Nordeste.

Представник кампанії та сенатор Камілу Сантана заявив, що після його запиту на прапор із Лулою та номером 13 інструмент показав варіант із номером 22 Флавіу Болсонару. Коаліція Brasil Pronto pra Mais назвала поведінку інструмента маніпуляцією суспільною дискусією та попросила суд ужити термінових заходів.

Серед вимог кампанії — припинити те, що вона вважає необґрунтованими обмеженнями, видалити акаунти, які коаліція називає фейковими, а також відновити охоплення публікацій Лули коштом Meta. Кампанія також заявляла, що 9 і 10 жовтня офіційний Instagram-акаунт Лули не міг оплачувати просування дописів.

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Позиція Meta та міжнародне звернення

Meta заперечила сприяння будь-якому кандидату. Компанія повідомила, що відповідно до виборчих правил Бразилії тимчасово заборонила Meta AI рекомендувати кандидатів або створювати їхні зображення. Також вона заявила про кроки для блокування запитів, у яких використовують лише ім’я кандидата та його виборчий номер.

12 жовтня Meta визнала технічні збої, що торкнулися реклами й дописів Лули, однак відкинула твердження про перевагу для Болсонару. Окремо федеральні прокурори Бразилії дали Meta та X п’ять днів на пояснення щодо заблокованих акаунтів і видалених політичних публікацій. Це розслідування почали після звернення громадських організацій, а не виборчих кампаній.

Кампанія Лули також планувала звернутися до Організації американських держав і бразильського органу із захисту даних. Другий тур президентських виборів у Бразилії між Лулою та Флавіу Болсонару призначений на 25 жовтня.

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