Кампанія президента Лули просить безкоштовний проїзд виборцям — The Rio Times

У Бразилії коаліція президента Луїса Інасіу Лули да Сілви звернулася до Вищого виборчого суду (TSE) з проханням забезпечити безкоштовний транспорт і персонально повідомити виборців, чиї виборчі дільниці змінили адресу перед другим туром президентських виборів 25 жовтня. Про це повідомляє The Rio Times.

Звернення подала коаліція Brasil Pronto Pra Mais 17 жовтня. Вона просить регіональні виборчі суди протягом 48 годин оприлюднити повний перелік перенесених виборчих секцій із зазначенням старих і нових адрес. Також кампанія домагається індивідуальних сповіщень через застосунок e-Título, WhatsApp, SMS або електронну пошту.

Понад 4 тисячі перенесених секцій

Виборча юстиція змінила адреси 4352 виборчих секцій, що становить близько 0,87% їхньої загальної кількості в країні. Найбільше таких змін зафіксовано у штаті Сан-Паулу — 982 секції. У штаті Мінас-Жерайс перенесли 514 секцій, у штаті Ріо-де-Жанейро — 431, у Баїї — 312.

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За даними TSE, дільниці переносили через ремонт будівель, роботи з поліпшення доступності та пошкодження внаслідок дощів. Кампанія Лули заявляє, що інформація про нові адреси була доступна переважно на сайтах і в застосунках, що, на її думку, могло вплинути на неявку в першому турі.

Пропозиція щодо транспорту

Коаліція також просить TSE координувати з муніципалітетами безкоштовне перевезення виборців від громад до нових дільниць. Окремо пропонується передбачити спеціальний транспорт для літніх людей і людей з інвалідністю.

Виборчий суд рекомендує громадянам перевіряти свою дільницю через e-Título або сайти регіональних виборчих судів. За даними видання, нові місця голосування стосуються приблизно 592 тисяч виборців. The Rio Times також повідомило, що станом на вечір 18 жовтня не знайшло офіційної відповіді TSE щодо клопотання кампанії.

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