Кампанія президента Лули звинуватила Meta у втручанні у вибори Бразилії — The Rio Times

У Бразилії виборчий штаб президента Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив компанію Meta у втручанні в президентські вибори на користь його суперника, сенатора Флавіу Болсонару. Кампанія Лули заявила, що звернеться до Вищого виборчого суду Бразилії та Національного органу захисту даних. Про це повідомляє The Rio Times.

Штаб президента стверджує, що від початку 9 жовтня до ранку 10 жовтня Instagram не дозволяв платно просувати дописи з профілю Лули. Також у кампанії заявили, що під час першого туру було деактивовано рекламний обліковий запис кандидата, а в одному з дописів переривався підрахунок переглядів, що, за твердженням штабу, вплинуло на його охоплення.

Позиції штабу Лули та Meta

Представники Лули вважають, що низка проблем, які Meta пояснювала технічними збоями, могла сприяти кандидатурі Болсонару. Вони послалися на звіт комунікаційної служби Партії трудящих: за його даними, сторінка Флавіу Болсонару в середньому отримувала у 2,96 раза більше взаємодій, хоча мала на 17,2% менше підписників, ніж сторінка Лули.

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Meta відкинула звинувачення, назвавши їх неправдивими та такими, що не підтверджуються фактами. Компанія заявила, що чимало згаданих технічних проблем не обмежувалися Бразилією чи окремими обліковими записами, а також наголосила на дотриманні виборчих правил і рівному доступі кандидатів до її платформ. Водночас, за даними бібліотеки реклами Meta, вранці 10 жовтня на сторінках Лули у Facebook та Instagram були активні 11 просуваних оголошень.

Другий тур 25 жовтня

У першому турі 4 жовтня Флавіу Болсонару здобув 47,03% дійсних голосів, а Лула — 45,16%. Другий тур президентських виборів має відбутися 25 жовтня. Перше опитування Datafolha перед голосуванням у другому турі, проведене 6–7 жовтня серед 2520 виборців, давало Болсонару 52% дійсних голосів проти 48% у Лули.

Станом на другу половину дня 10 жовтня публічно не було відомо, чи штаб Лули вже подав скаргу до Вищого виборчого суду або Національного органу захисту даних. Також не було оприлюднено рішення виборчого суду з цього питання.

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