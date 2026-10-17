Канада оголосила 30 партнерств та інвестицій у сфері критичних мінералів — The Rio Times

У Канаді в березні 2026 року Оттава оголосила про 30 нових партнерств та інвестицій у сфері критично важливих мінералів, одночасно поглиблюючи співпрацю з Чилі, Перу й Аргентиною. Держава спрямовує фінансування на інфраструктуру, переробку та інші ланки постачання стратегичної сировини, повідомляє The Rio Times.

Фінансування інфраструктури та переробки

Канадська стратегія щодо критично важливих мінералів діє з 2022 року. Тоді перелік охоплював 31 мінерал, а в червні 2024 року його розширили до 34 позицій. За період від запуску стратегії до 2024 року внутрішнє виробництво дев'яти критично важливих мінералів зросло більш ніж на 10%.

Фонд First and Last Mile Fund має 1,5 млрд канадських доларів на дороги, лінії електропередачі, інфраструктуру видобувних майданчиків, переробні потужності та транспортні сполучення. Для Canada Critical Minerals Accelerator передбачено 2 млрд канадських доларів упродовж п'яти років. Кошти фонду призначені для інвестицій, подібних до акціонерних, кредитних гарантій, угод про постачання та інших інструментів підтримки ланцюгів постачання.

На конвенції Prospectors & Developers Association of Canada у березні 2026 року міністр енергетики та природних ресурсів Тім Годжсон оголосив про фінансування до 165,2 млн канадських доларів для 22 проєктів у восьми провінціях. За оцінкою Канади, ці рішення мають залучити близько 434 млн канадських доларів проєктного капіталу.

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Угода з Teck і зв'язки з Латинською Америкою

Одним із прикладів нової моделі стала домовленість щодо підприємства Trail Operations компанії Teck Resources у Британській Колумбії. Canada Growth Fund створив комерційну рамку для інвестиції до 400 млн канадських доларів, подібної до вкладення в капітал. Сторони можуть провести переговори щодо структури офтейку, зокрема про права на частину майбутнього виробництва германію, сурми та галію на цьому об'єкті, однак ці права ще не були остаточно узгоджені.

Канада прагне розвивати переробку, рециклінг, інженерні послуги та виробництво всередині країни або в мережі партнерів. Водночас Латинська Америка залишається важливим постачальником літію та міді. У 2024 році Канада та Чилі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів і сталого розвитку мінерального та металургійного секторів. З Аргентиною у березні 2025 року уклали домовленість про співпрацю, а з Перу в березні 2026 року — меморандум щодо критично важливих мінералів і сталості гірничої галузі.

Канада також заявила, що G7 Critical Minerals Production Alliance допоміг мобілізувати 18,5 млрд канадських доларів для проєктів у сфері критичних мінералів у країні. Альянс, який очолює Канада, має на меті диверсифікувати виробництво серед партнерів, яким довіряють.

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