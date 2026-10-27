Канада отримала перші два винищувачі F-35A — AeroTime

Королівські військово-повітряні сили Канади 22 жовтня 2026 року отримали перші два винищувачі Lockheed Martin F-35A на авіабазі Люк у штаті Аризона, США. Наступного дня ВПС Канади повідомили про їхнє надходження. У складі канадських ВПС літаки матимуть позначення CF-35A та залишатимуться у США для підготовки пілотів, повідомляє AeroTime.

Закупівлю переглядають

У січні 2023 року Канада оголосила про угоду щодо придбання 88 винищувачів F-35A. Водночас прем’єр-міністр Марк Карні доручив переглянути закупівлю на тлі погіршення відносин із Вашингтоном, тому остаточна кількість літаків у майбутньому флоті поки не визначена.

Оттава також розглядає варіант змішаного флоту з F-35 і винищувачів Gripen компанії Saab. Рішення щодо цього варіанта ще не оголошували. У фіналі конкурсу на заміну канадських CF-18 Hornet залишилися F-35 виробництва Lockheed Martin і Gripen компанії Saab.

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Підготовка до служби в Канаді

Згідно з оприлюдненим планом закупівель, перші вісім літаків базуватимуться в навчальному центрі F-35 на авіабазі Люк, доки в Канаді готують інфраструктуру. Перші CF-35A мають прибути до Канади у 2028 році. ВПС Канади поки не повідомили дату початку підготовки пілотів на F-35.

Канада облаштовує об’єкти для винищувачів на базах Колд-Лейк в Альберті та Баготвіль у Квебеку. Закупівля також охоплює озброєння, навчання, програмну підтримку та інфраструктуру. Початкової оперативної готовності флот має досягти у 2029–2030 роках, повної — у 2032–2034 роках. Очікується, що літаки залишатимуться на службі після 2060 року.

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