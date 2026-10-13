Канада почала депортаційну процедуру щодо Жун Сян Юаня — Global News Canada

У Канаді Канадська прикордонна служба (CBSA) розпочала процедуру депортації громадянина Китаю Жун Сян Юаня, також відомого як Tiger Yuan. За твердженням відомства, 63-річний чоловік міг скоїти воєнні злочини або злочини проти людяності під час служби в Народно-визвольній армії Китаю у 1980-х роках. CBSA також заявляє, що він нібито викривив дані про свій військовий досвід, коли подавався на статус постійного жителя Канади. Про це повідомляє Global News.

Справу передали до імміграційного трибуналу

Рада з питань імміграції та біженців Канади підтвердила отримання від CBSA направлення щодо Юаня на слухання у справі про допустимість його перебування в країні. Провадження стосується положень закону про імміграцію та захист біженців щодо воєнних злочинів або злочинів проти людяності, а також приховування чи викривлення істотних фактів в імміграційній справі. Дату слухання ще не призначили.

Юань заперечує звинувачення. Його адвокат Деніел Рід заявив, що клієнт був поранений під час китайсько-в’єтнамського конфлікту та згодом отримав відзнаку за службу, однак не був причетний до воєнних злочинів. За словами адвоката, Юаня ніколи не обвинувачували й не засуджували за такі діяння ані в Китаї, ані в Канаді, ані в інших країнах.

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Згідно з повідомленням People’s Daily від березня 1988 року та дописами в соцмережах, Юань був командиром взводу і брав участь у бойовому зіткненні з в’єтнамськими військами. В онлайн-публікаціях стверджується, що він керував 13-м розвідувальним взводом на передовій у провінції Юньнань, брав участь у бойових операціях і захопленні в’єтнамських полонених.

Громадська та політична активність

Юань отримав статус постійного жителя Канади у 2008 році та живе поблизу Ванкувера. Він заснував Canada-China Association for Promoting Friendly Relations і значився серед членів її засновницької ради. Організація декларувала мету сприяти дружнім відносинам Канади й Китаю, а влада Британської Колумбії розпустила її у 2019 році через неподання обов’язкової документації.

Юань відвідував заходи китайсько-канадської громади, де були присутні канадські політики та представники китайського консульства. У 2016 році він пожертвував 1 500 канадських доларів асоціації виборчого округу Джастіна Трюдо та 2 800 канадських доларів Ліберальній партії Канади. Адвокат Юаня наголосив, що його клієнт не мав особистих чи приватних зустрічей із канадськими політиками й не намагався впливати на демократичний процес поза межами законних політичних пожертв.

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