Канада призупинила закупівлю 16 Black Hawk для спецпризначенців — CBC

Уряд Канади призупинив придбання 16 американських вертольотів UH-60M Black Hawk для сил спеціальних операцій. Рішення ухвалили перед початком торговельних переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа минулого літа, повідомляє CBC із посиланням на джерела в уряді та оборонній промисловості.

Вертольоти виробляє Sikorsky — дочірня компанія американського оборонного концерну Lockheed Martin. За даними співрозмовників CBC, закупівлю погодило агентство Держдепартаменту США, яке опікується іноземними військовими продажами, а запит мав надійти на розгляд Конгресу. Процес зупинили до зустрічі канадських і американських торговельних представників у Вашингтоні.

Перегляд закупівель у США

Джерела пов'язують паузу з торговельною та дипломатичною напруженістю між Оттавою і Вашингтоном, а також з переглядом запланованих військових закупівель у США. Торговельні переговори згодом не дали результату. Трамп після переобрання неодноразово ставив під сумнів суверенітет Канади та запровадив мита для низки її галузей, зокрема сталеливарної, алюмінієвої й автомобільної.

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Уряд прем'єр-міністра Марка Карні прагне розвивати внутрішнє оборонне виробництво, співпрацювати з іноземними компаніями, що працюють у Канаді, та лише в крайньому разі купувати техніку безпосередньо за кордоном. Речниця парламентського секретаря з питань військових закупівель Софія Сапега заявила, що уряд і далі розглядає варіанти для забезпечення потреб сил спеціальних операцій.

Заміна застарілих Griffon

Black Hawk планували використати для заміни CH-146 Griffon, якими канадські спецпризначенці користуються від початку 1990-х років. Ці вертольоти нині експлуатує 427-ма ескадрилья авіації спеціальних операцій. Колишній генерал-майор Дені Томпсон зазначив, що Black Hawk є витривалішим вертольотом військового призначення та краще підходить для операцій на великих відстанях в Арктиці.

Уряд також переглядає, чи купувати повну партію з 88 винищувачів F-35 виробництва Lockheed Martin. Канада вже зобов'язалася придбати 16 літаків і замовила деталі для понад десятка інших. За інформацією CBC, Оттава також вагається щодо схвалення або публічного оголошення деяких інших контрактів з американськими компаніями.

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