Канада та Австрія об’єднають зусилля для відбудови України

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Канада й Австрія домовилися посилити спільну роботу над повоєнним відновленням України. Країни планують активізувати співпрацю, щоб долучитися до відбудови після завершення війни.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади та Австрії Аніти Ананд та Беати Мейнл-Рейзінгер, оприлюдненій за підсумками їх зустрічі.

«Міністри домовилися зміцнити канадсько-австрійську співпрацю у підтримці України, зокрема у сфері відновлення й відбудови, гуманітарної допомоги, енергетичної безпеки та витривалості, повернення українських дітей, примусово переміщених або незаконно депортованих до Росії, звільнення незаконно затриманих цивільних й військовополонених, а також у питанні підтримки ветеранів й членів їх родин», — йдеться у заяві.

Міністри також наголосили на важливості притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів та порушення міжнародного права.

«Вони засудили нещодавні удари Росії по цивільній інфраструктурі й гуманітарних цілях в Україні, а також інші незаконні й невиправдані дії, повʼязані із російською агресією. Вони підтвердили свою відданість усеохопному, справедливому та тривалому миру відповідно до Статуту ООН й міжнародного права», — стверджується у документі.

Джерело: Уряд Канади

Нагадаємо, зустріч щодо гарантій безпеки та відбудови України відбудеться у Брюсселі.

Фінляндія та Єврокомісія погодили фінансування відбудови України на 240 млн євро.

Кабінет міністрів України призначив колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко уповноваженою представницею в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF).

Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 млн євро Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти планують спрямувати на фінансування відбудови України.

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