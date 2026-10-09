Канада та ЄС започаткують новий союз на саміті в Монреалі — RMF24

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що під час саміту в Монреалі 29–30 жовтня Канада та Європейський Союз започаткують новий «трансформаційний союз». У заході мають узяти участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це Карні повідомив на пресконференції в Шербруку, у канадській провінції Квебек. Як повідомляє RMF24, прем’єр наголосив, що новий формат співпраці створить значні можливості для Квебеку та має посилити провінцію у складі Канади.

Напрями співпраці

Наприкінці вересня Politico писало, що майбутнє партнерство може охопити домовленості про зняття бар’єрів у цифровій торгівлі, підтримку України, інвестиції в боротьбу з лісовими пожежами та прискорення інвестицій у сектор критично важливих корисних копалин.

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У проєкті спільної заяви, який цитувало видання, ішлося про поглиблення та інтеграцію відносин Канади й ЄС завдяки спільним цінностям, доступу до торгівлі та взаємодоповнюваності економік. Сторони також планують узгоджувати стратегії й стандарти та зосередитися на розвитку низьковуглецевих і стабільних джерел енергії — від зрідженого природного газу та водню до сонячної, вітрової й ядерної енергетики.

Дискусія про асоційований статус

У вересні фон дер Ляєн під час візиту Карні до Європейського парламенту заявила про готовність працювати над відкриттям для Канади шляху до статусу першого асоційованого члена ЄС. Канадський прем’єр водночас наголосив, що його країна не претендує на повне членство в Євросоюзі.

Канада вже співпрацює з ЄС у сфері оборони: вона є єдиною державою поза Євросоюзом, яка бере участь у програмі SAFE, спрямованій на посилення оборонних спроможностей.

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