Канада та Ісландія закликали посилити присутність НАТО в Арктиці — Anadolu Agency

На зустрічі міністрів закордонних справ у Рейк'явіку, Ісландія, 8 жовтня Канада та Ісландія підтримали посилення присутності й позицій НАТО в Арктиці та Північній Атлантиці. За даними Anadolu Agency, сторони наголосили на спільній відданості безпечній, стабільній і процвітаючій Арктиці.

Безпека й оборона

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд і міністерка закордонних справ Ісландії Торґердюр Катрін Ґуннарсдоттір обговорили арктичні питання, безпеку й оборону, спільні геополітичні пріоритети, а також можливості зміцнення партнерства у торгівлі, інвестиціях та інноваціях.

Глави зовнішньополітичних відомств привітали посилення співпраці у сфері безпеки й оборони відповідно до оновленого меморандуму про взаєморозуміння, підписаного раніше цього року. Практичним прикладом взаємодії вони назвали спільне розташування дипломатичних офісів двох країн у Нууку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка України та економічна співпраця

Щодо України міністерки підтвердили солідарність і повну підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Вони також наголосили на важливості активної та змістовної участі корінних народів і молоді в арктичних справах.

Канада та Ісландія привітали обговорення можливої модернізації угоди про вільну торгівлю між Канадою та державами Європейської асоціації вільної торгівлі — Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією і Швейцарією. Крім того, сторони домовилися створити мережу Канади та Ісландії у сфері геотермальної енергетики за участю приватного сектору, партнерів із числа корінних народів і урядових структур. Її метою є пошук можливостей для співпраці, зокрема в північних і віддалених громадах, а також розвиток чистих технологій.

Читай нас у