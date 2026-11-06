Канада виділить $2,3 млрд на бойові дрони та системи протидії

0:00 / 0:00

Канада планує витратити щонайменше 2,3 млрд канадських доларів (близько 1,8 млрд доларів США) на розробку, закупівлю та розгортання сучасних бойових безпілотників і систем боротьби з ними. Фінансування передбачене проєктом державного бюджету на 2026 рік, який внесли на розгляд парламенту.

«Бюджет-2026 пропонує виділити протягом пʼяти років 2,3 млрд дол. Міністерству оборони на прискорення розробки, придбання й розгортання безпілотних засобів та систем протидії їм», — ідеться в документі.

Згідно з бюджетною пропозицією, кошти спрямують на реалізацію оборонної дронової ініціативи. Фінансування розраховане на п’ять років і має допомогти Канаді прискорити створення, придбання та впровадження безпілотних технологій і засобів протидії ворожим дронам. Початок фінансування запланований на 2027–2028 фінансовий рік.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади сторони уклали кілька угод щодо спільного виробництва безпілотників та обміну передовим бойовим досвідом.

Крім того, Канада взяла на себе зобов’язання передавати Україні третину всіх бойових дронів, вироблених на її території.

Про це повідомляє уряд Канади.

Раніше Канада оприлюднила національну стратегію безпеки, зосереджену на захисті суверенітету країни. Це перший такий документ, представлений Оттавою з 2004 року.

Королівські військово-повітряні сили Канади 22 жовтня 2026 року отримали перші два винищувачі Lockheed Martin F-35A на авіабазі Люк у штаті Аризона, США. Наступного дня ВПС Канади повідомили про їхнє надходження. У складі канадських ВПС літаки матимуть позначення CF-35A та залишатимуться у США для підготовки пілотів.

Читай нас у