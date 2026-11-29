Міністерство закордонних справ Канади викликало російського посла, щоб висловити протест через порушення повітряного простору Польщі трьома російськими крилатими ракетами. У відомстві назвали цей інцидент черговим проявом російської агресії, який створює ризик подальшої ескалації.

У канадському зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії Росії становлять загрозу не лише для Польщі, а й для безпеки всього регіону. Особливе занепокоєння викликає ризик ненавмисної ескалації, адже порушення повітряного простору країни НАТО може призвести до серйозного загострення відносин між Росією та Альянсом. «Це черговий приклад безрозсудної російської агресії, що підвищує ризик ненавмисної ескалації», — наголосили в МЗС Канади.

У відомстві також запевнили, що Оттава підтримує своїх союзників і готова брати участь у захисті території НАТО. Окремо там підтвердили подальшу підтримку України, яка протистоїть російській агресії. «Канада стоїть пліч-о-пліч із нашими союзниками. Ми повністю віддані захисту території НАТО й підтримці України», — заявили в міністерстві.

Виклик посла є дипломатичним способом офіційно висловити невдоволення діями іншої держави та вимагати пояснень. У цьому випадку Канада використала його, щоб донести до Москви свою позицію щодо порушення польського повітряного простору. Канада стала не єдиною країною, яка відреагувала на цей інцидент. Раніше російського посла через порушення повітряного простору Польщі викликала також Швеція. Про це йдеться у дописі на сторінці МЗС Канади у соцмережі Х.

Польські військові не завжди перехоплюють російські ракети, які порушують повітряний простір країни. Якщо ціль летить у бік лісу або поля, її падіння може бути менш небезпечним, ніж збиття, адже уламки здатні розлетітися на значну територію.

Польща планує створити безпольотну зону вздовж східного кордону, зокрема поблизу України. Очікується, що відповідне рішення може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. У польському Міноборони пояснюють, що це допоможе військовим швидше визначати повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їхнього перехоплення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

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