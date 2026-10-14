Кандидат у керівники SCIA пообіцяв уникати вибіркових розслідувань — Korea Herald

У Південній Кореї Кім Чжі Йон, кандидат на посаду керівника новоствореного Агентства з розслідування тяжких злочинів (SCIA), заявив, що уникатиме вибіркових розслідувань, аби нікого безпідставно не звинувачували у злочинах. Про це він сказав під час слухань щодо його призначення в Національних зборах, повідомляє Korea Herald.

За словами Кіма, він знає про занепокоєння суспільства щодо розслідувань, які можуть мати політичну мету та бути спрямованими проти конкретних осіб. Він заявив, що якщо результати розслідування не свідчитимуть про наявність злочину, справу закриватимуть без вагань. Кім також наголосив, що процесуальна справедливість є ключовою для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Повноваження нового агентства

SCIA створили в межах реформи прокуратури, спрямованої на зменшення повноважень прокурорських органів. Агентство, виокремлене з національної прокуратури, розслідуватиме тяжкі злочини, зокрема економічні правопорушення, злочини, пов’язані з наркотиками, викрадення технологій, заколот і державну зраду.

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Водночас SCIA не матиме повноважень самостійно передавати обвинувачених до кримінального суду. На відміну від нього, прокуратура мала повноваження як розслідувати справи, так і висувати обвинувачення. Агентство підпорядковуватиметься Міністерству внутрішніх справ разом із Національним агентством поліції, а не Міністерству юстиції.

Критика кандидатури

Під час слухань депутати ліберальних поглядів критикували Кіма через його минулу причетність до політично мотивованих, на їхню думку, кримінальних переслідувань, а також через те, що він публічно не протестував проти окремих рішень прокуратури. Кім відкинув твердження депутата Демократичної партії Кореї Юн Кун Йона, що він знав про несправедливість усередині прокуратури, але нічого не зробив.

Призначення Кіма, запропоноване президентом Лі Чже Мьоном на початку вересня, також викликало суперечки всередині правлячого ліберального блоку. Проти його кандидатури публічно виступили губернатор провінції Кьонгі Чху Мі Е та депутат Кім Йон Мін. Керівниця регіонального офісу SCIA в Кванджу Ім Ин Чжон також заявила, що Кім не відповідає посаді.

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