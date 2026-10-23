Кандидат у президенти Франції Філіппо назвав прапор ЄС ганчіркою та закликав вийти з союзу

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Лідер французької партії «Патріоти» Флоріан Філіппо назвав прапор Європейського Союзу «ганчіркою» та знову закликав Францію вийти з об’єднання. Таку заяву він зробив у відповідь на повідомлення про те, що сильний вітер зірвав прапор ЄС із будівлі однієї з французьких мерій.

Філіппо поширив публікацію користувачки, яка повідомила, що після нічної бурі прапор Євросоюзу впав із фасаду мерії. На оприлюдненій світлині видно синє полотнище із жовтими зірками, яке опинилося всередині приміщення.

«Завдяки вітру стало на одну синю ганчірку із зірками менше! Хай живе вільна Франція! Frexit», — написав політик.

Frexit — назва ідеї виходу Франції з Європейського Союзу за аналогією з Brexit, тобто виходом Великої Британії з ЄС.

Філіппо є послідовним противником європейської інтеграції та виступає за відновлення повного національного суверенітету Франції. Його партія «Патріоти» підтримує вихід країни з Євросоюзу.

Джерело: Флоріан Філіппо

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