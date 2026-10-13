У Парижі кандидат у президенти Франції та лідер консервативної партії «Республіканці» Брюно Ретайо закликав країну домагатися знижки на внесок до бюджету Європейського Союзу. Він пов’язав цю позицію зі складним станом французьких державних фінансів, повідомляє Politico.

Пропозиція перед самітом ЄС

Ретайо озвучив пропозицію напередодні саміту європейських лідерів у Брюсселі, де цього тижня обговорюватимуть довгостроковий бюджет блоку — багаторічну фінансову перспективу. За даними видання, Франція сплачує до бюджету ЄС більше, ніж отримує з нього, водночас країна намагається скоротити значний бюджетний дефіцит.

Консервативний політик назвав структурні фонди одним із напрямів, де можна було б заощадити. Ці кошти спрямовують на інвестиції у бідніші регіони Європи. Ретайо заявив, що країни, яким ЄС виділяв мільярди для економічного зближення, вже наздогнали заможніші держави-члени або можуть перевершити їх за рівнем життя протягом кількох років.

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Переговори замість одностороннього скорочення

Ретайо не назвав суми знижки, якої вимагав би у разі приходу до влади. Водночас ультраправа кандидатка Марін Ле Пен і її партія пропонують скоротити щорічний внесок Франції на 11,1 млрд євро вже наступного року.

На відміну від Ле Пен, яка говорить про одностороннє зменшення платежу, Ретайо наголосив на необхідності переговорів із ЄС і назвав себе проєвропейським політиком. Він також вважає, що витрати Франції на оборону та ядерне стримування слід враховувати під час розрахунку внеску країни, оскільки передове стримування, за його словами, приносить користь європейським сусідам Франції.

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