Кандидати в губернатори Джорджії розійшлися щодо камер Flock — France 24

У штаті Джорджія камери відеоспостереження Flock, які використовують штучний інтелект для зчитування номерних знаків і фіксації даних про автомобілі, стали предметом політичної суперечки напередодні проміжних виборів у США. Під час теледебатів кандидатка від Демократичної партії Кейша Ленс Боттомс заявила, що не заперечує проти мораторію на такі камери. Її суперник-республіканець Рік Джонсон виступив проти мораторію, пояснивши позицію побоюваннями щодо можливого зростання злочинності.

Як повідомляє France 24, камери компанії Flock Safety, заснованої в Атланті 2017 року, фіксують номерні знаки, місце й час проїзду, моделі автомобілів, а також деталі на кшталт наліпок на бамперах. Компанія заявляє, що технологія допомагає правоохоронцям встановлювати зв’язки між появами транспортних засобів у різних юрисдикціях і посилювати розслідування.

Випадки можливих зловживань

Критики камер вказують на ризики для приватності та випадки неналежного використання доступу до систем. В окрузі Черокі, де мешкає близько 260 тисяч людей, у серпні заарештували та звільнили заступника шерифа Джеррі Шеллхауса за підозрою в неналежному використанні системи зчитування номерних знаків Flock. За даними окружної влади, він міг зловживати доступом до системи з жовтня 2023 року до грудня 2025 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше офіс шерифа Черокі заарештував і звільнив ще трьох заступників через зловживання системою Flock. В іншому випадку в Далласі, передмісті Атланти, керівницю служби екстреного реагування 911 заарештували та звільнили після того, як розслідування USA Today виявило понад 2,5 тисячі пошуків автомобілів її чоловіка, з яким вона жила окремо, та його нової партнерки. The Washington Post у вересні повідомила, що щонайменше 100 працівників поліцейських відомств у США обвинувачували або підозрювали в несанкціонованому використанні таких систем.

Кампанії проти стеження

У Джорджії та інших штатах місцеві активісти створюють ініціативи DeFlock, які відстежують розташування камер і закликають органи місцевої влади не укладати нові контракти. В окрузі Черокі активісти також критикують заявку на контракт вартістю 37 млн доларів для поліцейської безпеки, що передбачає технології спостереження на основі ШІ від компанії Axon. Голосування щодо контракту перенесли з 20 жовтня на 3 листопада — день проміжних виборів.

Противники камер наголошують, що протидія системам стеження об’єднує виборців із різними політичними поглядами. Водночас результати досліджень щодо впливу мереж автоматичного зчитування номерів на злочинність залишаються неоднозначними: робота дослідників Університету Південної Кароліни вказала на зниження кількості викрадень автомобілів, однак Інститут правосуддя поставив під сумнів інтерпретацію цих висновків.

Читай нас у