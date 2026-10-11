Кандидатка від демократів Емі Актон випереджає Рамасвамі на 8 пунктів — The Hill

У США кандидатка від Демократичної партії Емі Актон випереджає республіканця Вівека Рамасвамі на вісім відсоткових пунктів у перегонах за посаду губернатора штату Огайо. Про це свідчить опитування CNN, про яке повідомляє The Hill.

Тижнем раніше опитування The New York Times/Siena також зафіксувало лідерство Актон — із перевагою у чотири пункти. Середній показник опитувань Decision Desk HQ дає демократці приблизно чотири пункти переваги та оцінює перегони як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні.

Боротьба за посаду губернатора

Актон — лікарка і колишня директорка Департаменту охорони здоров’я Огайо. Під час пандемії вона очолювала реагування штату, співпрацюючи з чинним губернатором-республіканцем Майком Девайном та іншими посадовцями Республіканської партії. Як і Рамасвамі, Актон раніше не обіймала виборних посад.

Рамасвамі — підприємець у біотехнологічній сфері, який брав участь у президентських перегонах 2024 року. Його кандидатуру на посаду губернатора підтримали Девайн, віцепрезидент Джей Ді Венс і президент Дональд Трамп. Рамасвамі також частково фінансує свою кампанію самостійно; у матеріалі The Hill його статки оцінено у 2,3 млрд доларів.

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Республіканці утримують посаду губернатора Огайо з 2010 року. Нинішній губернатор Девайн залишає посаду, тож вибори відбуваються за відкриту посаду очільника штату.

Трамп і Венс агітують у штаті

Минулого тижня Трамп провів мітинг поблизу Дейтона на підтримку Рамасвамі. Венс у п’ятницю відвідав місто Ліма, де закликав виборців підтримати Рамасвамі та сенатора-республіканця Джона Гастеда.

Трамп також планував приїхати до Янгстауна в понеділок, щоб агітувати за Гастеда. У сенатських перегонах той змагається з колишнім сенатором-демократом Шерродом Брауном. Опитування CNN давало Брауну шість пунктів переваги, тоді як дослідження The New York Times/Siena — чотири. У штаті вже розпочалися дострокове та поштове голосування, а опитані виданням експерти назвали явку ключовим чинником обох кампаній.

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