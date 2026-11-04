Канцелярія президента Польщі подасть повідомлення про можливі злочини — Interia

У Польщі Канцелярія президента планує подати повідомлення про можливе вчинення злочинів у зв’язку зі скликаним у вівторок заходом у Конституційному суді. Про це під час пресконференції заявив глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, повідомляє Interia.

Повідомлення про можливі злочини

Богуцький сказав, що одне з повідомлень стосуватиметься статті 128, параграфа 1 Кримінального кодексу Польщі. За його словами, йдеться про злочин, пов’язаний із замахом на конституційний орган влади та силовим впливом на конституційний орган Республіки Польща.

Також Канцелярія президента має намір подати повідомлення про можливий насильницький напад на президента. Богуцький пов’язав це рішення, зокрема, з подіями, які, за його словами, тривають із 30 жовтня.

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Оцінка кворуму

Очільник Канцелярії президента прокоментував зібрання суддів Конституційного суду, яке у вівторок, за даними Interia, скликала Анна Корвін-Пйотровська. Богуцький заявив, що вісім учасників не становлять десяти, а отже, на його думку, кворуму не було.

Він також стверджує, що ця зустріч не була Загальними зборами суддів Конституційного суду. Interia повідомляє, що в ніч із п’ятниці на суботу біля входу до суду сталася штовханина.

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