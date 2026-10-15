Канцлер Гілі може підвищити податки для банків — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі може підвищити податки для банків у своєму першому бюджеті, який має бути представлений 28 жовтня. Як повідомляє The Guardian, такий крок розглядають для підтримки планів уряду зі скорочення дефіциту на тлі подорожчання державних запозичень і наслідків війни на Близькому Сході для державних фінансів.

Можливе повернення ставки до 8%

Одним із варіантів є скасування скорочення додаткового податку на прибутки банків, яке раніше запровадив Джеремі Гант. Галузеві джерела вважають, що ставку можуть повернути до 8% із нинішніх 3%. За розрахунками Конгресу профспілок Великої Британії, це принесло б бюджету близько 2,25 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Чотири найбільші британські кредитори — HSBC, NatWest, Barclays і Lloyds Banking Group — за останні п’ять років сукупно отримали 200 млрд фунтів стерлінгів прибутку до оподаткування. Представники профспілок закликають уряд посилити оподаткування сектору, наголошуючи на високих прибутках банків у період підвищених відсоткових ставок.

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Банки виступають проти підвищення

Керівники HSBC, Lloyds, NatWest, Barclays і Santander зустрічалися з Гілі минулого тижня, однак не отримали запевнень, що підвищення податків не буде. Галузеві об’єднання UK Finance та TheCityUK у листі до канцлера заявили, що вищі податки можуть послабити довіру інвесторів, знизити привабливість Великої Британії та змусити банки переносити працівників і бізнес за межі країни.

Водночас Гілі вислуховує пропозиції спеціалізованих банків, зокрема Revolut і Shawbrook, щодо підвищення порогу прибутку, з якого стягують додатковий податок, зі 100 млн до 500 млн фунтів. Джерело в уряді зазначило, що влада прагне зберегти сприятливі умови для нових банків і кредитування малого бізнесу.

Очікується, що бюджет також міститиме пакет підтримки домогосподарств і підприємств через зростання цін на енергію. Гілі заявив, що інші урядові відомства мають дотримуватися бюджетних лімітів, визначених у перегляді державних витрат у червні 2025 року.

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