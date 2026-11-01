Канцлер Гілі не гарантував зрівняння мінімальних зарплат до виборів — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі не гарантував, що уряд зрівняє мінімальну зарплату для молодших працівників зі ставками для дорослих до наступних виборів. Він заявив, що влада й надалі прагне такого зрівняння, але не назвав конкретних строків.

Підвищення для всіх груп

Як повідомляє The Guardian, у бюджеті минулого тижня мінімальну зарплату підвищили на 3,9% як для дорослих працівників, так і для осіб віком до 20 років. Водночас для молодших працівників не встановили більшого підвищення, яке було б потрібне для руху до зрівняння ставок.

У маніфесті 2024 року Лейбористська партія зобов’язалася скоротити розрив в оплаті праці для людей віком від 18 до 20 років. В ефірі BBC Гілі сказав, що уряд діятиме поступово, зважаючи на побоювання, що підвищення мінімальної зарплати може посилити безробіття серед молоді.

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Баланс між зарплатами та зайнятістю

Канцлер заявив, що уряд має враховувати компроміс між рівнем зарплат і кількістю робочих місць, а також залучати до цього бізнес і профспілки. За його словами, питання полягає не в тому, чи відбудеться зрівняння, а в тому, коли і якими темпами воно відбудеться.

Гілі також заявив про готовність зберегти до наступних виборів заплановані скорочення видатків, частина яких перевищує 2% щороку. Головна секретарка Казначейства Емма Рейнольдс сказала, що уряд не застосовуватиме, за її висловом, грубих скорочень соціальних виплат для збалансування бюджету. Пропозиції щодо зниження витрат на соціальне забезпечення мають представити у новому році, після чого їх планують оформити законодавчо.

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