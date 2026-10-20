Канцлер Гілі не підвищуватиме податок на приріст капіталу у Британії — The Guardian

Канцлер Великої Британії Джон Гілі не підвищуватиме податок на приріст капіталу в бюджеті, запланованому на 28 жовтня. Як повідомляє The Guardian, раніше за збільшення цього податку виступали окремі члени уряду, зокрема Луїза Гейґ і Вес Стрітінг.

Ризик втрати надходжень

За даними джерел видання в Казначействі, Гілі дійшов висновку, що підвищення ставки може зрештою зменшити надходження до бюджету. Заможні власники активів можуть відкласти їх продаж або вивести активи з країни.

Податок на приріст капіталу стягують із прибутку, який фізичні особи отримують від продажу активів, що зросли у вартості, зокрема других помешкань або акцій. У попередніх дискусіях деякі представники Лейбористської партії пропонували зрівняти ставки цього податку зі ставками податку на доходи.

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Можливий податок для банків

Натомість головним джерелом додаткових доходів у бюджеті може стати підвищення податків на прибутки британських банків. Це відбувається на тлі значних заробітків фінансового сектору через підвищення процентних ставок: HSBC, NatWest, Barclays і Lloyds Banking Group разом отримали 200 млрд фунтів стерлінгів прибутку до оподаткування за останні п’ять років.

Гілі також, за інформацією видання, готовий погодитися на скорочення бюджетного резерву, який залишила його попередниця Рейчел Рівз. Вартість запозичень Великої Британії останніми тижнями суттєво зросла разом із показниками інших великих економік, що, на думку аналітиків, може зменшити резерв у 24 млрд фунтів стерлінгів приблизно вдвічі.

Лідерка Консервативної партії Кемі Баденок, зі свого боку, закликатиме уряд скорочувати державні витрати, зокрема на соціальне забезпечення та державну службу, замість підвищення податків.

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