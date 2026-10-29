Канцлер Гілі пообіцяв скоротити видатки на соцвиплати до виборів — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі заявив, що уряд має намір скоротити видатки на соціальні виплати до наступних виборів. За його словами, молоді люди, які отримують пропозиції допомоги з працевлаштуванням або навчанням, мають ними скористатися. Про це повідомляє The Guardian.

Умови для молодих отримувачів виплат

Гілі сказав, що уряд застосовуватиме жорсткий підхід до тих, хто не готовий прийняти запропоновану підтримку. Водночас він наголосив, що це має поєднуватися з реальною допомогою та порадами для молоді.

Канцлер послався на досвід попередніх лейбористських урядів наприкінці 1990-х років, коли виплати для молодих людей також були пов’язані з додатковими умовами. За словами Гілі, система соціального забезпечення у нинішньому вигляді є нестійкою.

Він пообіцяв представити зміни після двох великих оглядів: огляду Мілберна щодо молоді та праці, а також огляду Тіммса щодо системи виплат через інвалідність.

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Прогноз зростання витрат

Управління бюджетної відповідальності Великої Британії прогнозує, що загальні витрати на соціальні виплати зростуть із 334 млрд фунтів стерлінгів торік до 431 млрд фунтів у 2030 році. Приблизно половина цих видатків припадатиме на пенсіонерів, а чверть — на виплати у зв’язку з хворобою та інвалідністю.

Згідно з документами бюджетного наглядового органу, витрати на виплати через хворобу та інвалідність до кінця десятиліття можуть сягнути 100 млрд фунтів на рік. Загальний прогноз видатків на соціальне забезпечення від березня зріс на 8 млрд фунтів.

У представленому в середу бюджеті Гілі оголосив про виплати по 100 фунтів на енергетичні витрати для до 20 млн домогосподарств у категоріях council tax від A до D. Водночас бюджет не містив рішень щодо реформи соціальних виплат і фінансування оборонних витрат на рівні 3% національного доходу; ці питання, як очікується, розглядатимуть під час огляду державних витрат.

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