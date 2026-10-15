Канцлер Мерц має виступити на конференції німецького бізнесу в Сеулі — Korea Herald

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має виступити з ключовою промовою на Азійсько-Тихоокеанській конференції німецького бізнесу APK 2026, запланованій у Сеулі, Південна Корея, на 29–31 жовтня. Захід у готелі Grand InterContinental Seoul Parnas, як очікується, збере близько 800 керівників компаній і представників влади.

Як повідомляє Korea Herald, посол Німеччини в Південній Кореї Георг Вільфрід Шмідт заявив, що конференція має посилити ділові зв’язки двох держав, зокрема у спільному розробленні продукції та промисловій кооперації. За його словами, німецькі й південнокорейські компанії дедалі частіше спільно розробляють продукцію, спираючись на вже сформовані торговельні та виробничі зв’язки.

Виробнича кооперація

Шмідт назвав Південну Корею важливим експортним ринком для німецьких компаній. Він зазначив, що два роки тому Німеччина експортувала до Південної Кореї більше, ніж до Японії, попри більшу чисельність населення Японії.

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Прикладами інтегрованих виробничих ланцюгів посол назвав південнокорейські дисплеї, батареї та інші комплектуючі, які використовують у німецьких автомобілях, а також деталі німецьких постачальників для південнокорейських автовиробників. Німецькі компанії також працюють у південнокорейському виробництві хімічної продукції, точному машинобудуванні та постачанні оптичного обладнання для напівпровідникової галузі.

Теми конференції

На форумі обговорюватимуть промисловий штучний інтелект, торгівлю, сировину, фінансування та вплив політичних і економічних потрясінь на бізнес. Генеральна директорка Naver Чхве Су Йон і президент та генеральний директор Siemens Роланд Буш, за даними видання, мають взяти участь у дискусії про промисловий ШІ.

Конференцію проводять раз на два роки в різних країнах Азії. У ній також мають взяти участь керівники компаній, що працюють у Південній і Південно-Східній Азії та Японії. Шмідт наголосив на значенні стабільних умов торгівлі, згадавши угоду про вільну торгівлю між Європейським Союзом і Південною Кореєю, яка діє з 2011 року.

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