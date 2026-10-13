Канцлер Мерц закликав Іран припинити дестабілізацію регіону — Anadolu Agency

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом закликав Іран припинити дестабілізацію регіону. Співрозмовники обговорили останні атаки хуситів, ситуацію на Близькому Сході та шляхи завершення регіонального конфлікту, повідомляє Anadolu Agency.

Заява щодо атак хуситів

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Мерц найрішучіше засудив останні атаки, здійснені, за його словами, підтримуваними Іраном хуситами. Канцлер і саудівський наслідний принц погодилися, що ці атаки мають негайно припинитися.

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Протоки та ядерна програма

Корнеліус також повідомив, що Мерц наголосив на необхідності без зволікань припинити морські блокади в Ормузькій протоці та протоці Баб-ель-Мандеб, які, за його словами, запровадили Іран і хусити. Канцлер закликав Тегеран розпочати серйозні переговори, постійно й без обмежень відкрити Ормузьку протоку та припинити військову ядерну програму. Крім того, співрозмовники обговорили вплив конфлікту на ціни на енергоносії в Німеччині та способи їх стабілізації.

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