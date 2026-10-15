Канцлер Німеччини Мерц заявив про розбіжності щодо бюджету ЄС — Anadolu Agency

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Брюсселі, Бельгія, заявив, що лідери Європейського Союзу досі мають суттєві розбіжності щодо наступного довгострокового бюджету ЄС. Він виступив із цією заявою перед самітом у Брюсселі.

Переговори назвали складними

Мерц сказав, що переговори будуть інтенсивними та конструктивними, однак досягти домовленості протягом найближчих днів навряд чи вдасться. За його словами, він сподівається на результат до кінця року, хоча позиції держав ЄС наразі дуже різняться.

Про це повідомляє Anadolu Agency. Канцлер наголосив, що Європа має зберігати спроможність діяти та ставати більш суверенною.

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Критика компромісної пропозиції

Очільник уряду Німеччини розкритикував останню компромісну пропозицію Ірландії щодо бюджету ЄС. На його думку, передбачені нею скорочення є недостатніми для укладення угоди.

Мерц заявив, що спільний бюджет необхідно істотно зменшити порівняно з пропозиціями Європейської комісії. Він також зазначив, що поточна пропозиція на 50% перевищує рівень фінансування чинної багаторічної фінансової рамки, а жодна держава-член ЄС не може дозволити собі внески такого масштабу.

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