Канцлер Німеччини Мерц заявив про значну загрозу з боку Росії — Jerusalem Post

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна зазнає тиску з боку екстремістських партій і зовнішніх ворогів. Серед таких загроз він назвав Росію — державу-агресора, яка, за його словами, становить для Німеччини значну загрозу та прагне дестабілізувати країну.

Заява на конференції ХСС

Мерц зробив заяву в суботу на партійній конференції Християнсько-соціального союзу (ХСС). ХСС є баварською партією-сестрою консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого належить канцлер.

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Економічні реформи

Як повідомляє Jerusalem Post, Мерц сказав, що ХДС і ХСС мають відповідальність за проведення економічних реформ. За його словами, ці зміни потрібні для зміцнення соціальної стабільності Німеччини.

У виступі на конференції ХСС канцлер також пов’язав потребу в економічних реформах із завданням посилити соціальну стабільність країни. Водночас він говорив про тиск, який, на його думку, чинять екстремістські партії та зовнішні вороги.

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