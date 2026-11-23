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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою відмову союзників підтримати пропозицію США щодо вступу України до НАТО на Бухарестському саміті 2008 року, зазначивши, що приєднання до Альянсу, ймовірно, могло б запобігти нинішній російсько-українській війні.

Про це очільник німецького уряду заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Берліні в понеділок, 23 листопада.

Мерц також підтримав позицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності повернути питання членства України в Альянсі до обговорення, назвавши такий підхід логічним і таким, що відповідає потребам Києва у повоєнному захисті.

За словами канцлера, майбутні безпекові зобов’язання партнерів перед Україною після завершення війни мають бути максимально наближеними до положень статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Він підкреслив, що не уявляє майбутнього України без надійних гарантій безпеки, які є критично важливими не лише для Києва, а й для всієї євроатлантичної спільноти.

Джерело: Укрінформ.

Вступ України до НАТО наразі стримують кілька держав-членів Альянсу, серед яких не лише Сполучені Штати, однак жодна країна блоку не підтримує вимоги рф повернути Альянс до конфігурації 1997 року. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 23 листопада під час сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, Німеччина, заявив про посилення ворожої активності проти держав Альянсу. Йдеться, зокрема, про диверсії на залізниці, атаки на вантажні судна в морі та безперервні кібератаки.

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