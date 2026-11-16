Канцлер Німеччини втратив ліцензію пілота і продав літак – Bild

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Дію льотної ліцензії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка дозволяла йому керувати приватним повітряним судном із 2009 року, призупинили через нестачу регулярної льотної практики, а сам політик продав свій двомоторний літак Diamond DA62.

«Для збереження права на самостійне пілотування необхідно регулярно здійснювати польоти. Судячи з усього, через роботу канцлеру не вистачає часу на своє хобі. Після закінчення повноважень він зможе відновити допуск до польотів, пройшовши перевірку з екзаменатором», — зазначають журналісти, уточнюючи, що вже 14 листопада під час перельоту на партійний з’їзд ХДС у Шлезвіг-Гольштейні Мерц перебував у кабіні пілотів як пасажир, а штурвалом керував співробітник чартерної авіакомпанії.

Джерело: Bild.

У Німеччині керівники районних осередків Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) напередодні дводенної конференції в Берліні різко розкритикували голову партії та федерального канцлера Фрідріха Мерца. Вони вказують на слабку, на їхню думку, роботу уряду, низькі показники ХДС в опитуваннях і виборчі поразки партії.

У Німеччині лідери чорно-червоної урядової коаліції погодили компроміс щодо кількох податкових ініціатив, що відкрило шлях до формування збалансованого бюджету на 2027 рік.

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