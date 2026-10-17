Капітан Flydubai розповів про напад другого пілота в кабіні — The National

В ОАЕ капітан Flydubai Сміт Маччхар розповів про напад другого пілота в кабіні Boeing 737, який виконував рейс 1073 із Дубая до Тель-Авіва. За словами капітана, другий пілот кілька разів ударив його сокирою, після чого взяв керування літаком і перевів його в стрімке зниження. Усі 172 пасажири та члени екіпажу, які перебували на борту 30 вересня, вижили.

Як повідомляє The National, літак втратив 17 тисяч футів висоти менш ніж за хвилину. Маччхар сказав, що спершу вирішив, ніби в кабіні на нього впала частина обладнання, однак після наступних ударів зрозумів, що напад здійснює його колега.

Боротьба за доступ до кабіни

Капітан зазнав важких травм голови та руки, зокрема поранень, яких зазнав, намагаючись захиститися. Він розстебнув ремені безпеки та намагався відчинити заблоковані зсередини двері кабіни, одночасно кличучи на допомогу колег. За словами Маччхара, через втрату крові він кілька разів непритомнів.

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Пілот зазначив, що прийшов до тями, коли почув зниження обертів двигунів і відчув, що літак стрімко йде вниз. Після відчинення дверей пасажири та члени екіпажу знешкодили другого пілота, а двоє пілотів Flydubai, які летіли пасажирами, взяли керування літаком на себе.

Слідство і відновлення

Другого пілота затримали в ОАЕ, він постає за обвинуваченнями у тероризмі. За даними прокуратури ОАЕ, йдеться про заздалегідь сплановану терористичну змову із захоплення літака. Прокурори також заявили, що він радикалізувався через ісламістський контент в інтернеті та в релігійному навчальному центрі в Австралії.

Маччхар сказав, що до нападу не помітив у поведінці другого пілота нічого підозрілого. Він проходить відновлення у військовому госпіталі Заїда в Абу-Дабі та заявив, що хоче повернутися до польотів після одужання.

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