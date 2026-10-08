Капітанам танкерів за рейс Ормузькою протокою пропонують до $150 тис — RMF24

Капітанам танкерів, які проходять Ормузькою протокою, яку Іран майже повністю заблокував після початку війни зі США та Ізраїлем, пропонують до 150 тисяч доларів за один рейс. Як повідомляє RMF24, ця сума складається зі 100 тисяч доларів базової винагороди та премії у 50 тисяч доларів.

Винагорода за небезпечні рейси

За інформацією Al Jazeera, іншим членам екіпажів торговельних суден, які переважно походять з Індії, Філіппін і Китаю, пропонують оплату в чотири-шість разів вищу, ніж до початку війни на Близькому Сході. The Wall Street Journal пише, що одна з рекрутингових агенцій у китайській провінції Шаньдун пропонує морякам 25 тисяч доларів за рейс в обидва боки. Для членів екіпажу нижчого рангу це сума, що перевищує їхній річний заробіток.

Представники судноплавної галузі, з якими спілкувався Bloomberg, оцінюють імовірність ураження судна ракетою або дроном під час рейсу як один випадок із 20, тобто 5%. RMF24 також зазначає, що кількість іранських атак на танкери досягла найвищого рівня від початку війни. Британська організація UKMTO, що стежить за безпекою судноплавства, повідомляла про жертви ракетної атаки на судно біля північного узбережжя Катару.

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Витрати та рух суден

За даними The Wall Street Journal, судновласники витрачають 30–40 мільйонів доларів на один рейс в обидва боки для перевезення нафти в районі Ормузької протоки. Минулого тижня системи моніторингу зафіксували там лише сім суден — це найнижчий показник від липня.

Щоб уникнути атак, екіпажі вимикають транспондери AIS, освітлення та мобільні телефони. Bloomberg повідомляє, що судна рухаються в темряві, використовуючи один радар, світло маяків і спостереження за узбережжям, а палуби захищають мішками з піском.

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