Капітуляція України обійдеться для США дорожче за її підтримку — Forbes

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Поразка України у війні може коштувати Сполученим Штатам Америки значно більше, ніж надання фінансової та військової підтримки Києву. Можлива перемога росії загрожує американцям зростанням вартості життя, підвищенням податків та суттєвим збільшенням оборонних витрат США через посилення нестабільності в Європі й тиску на Тайвань, Південну Корею та Японію.

Послаблення союзників вимагатиме від Вашингтона нарощування військових зобов'язань перед НАТО. Крім того, дестабілізація в нових регіонах створить загрозу для світових торговельних шляхів та енергопостачання, що призведе до стрибка цін на паливо й інфляції. Водночас Пекін та інші автократичні режими уважно стежать за реакцією Заходу, тому США мають чітко продемонструвати, що збройна агресія не дає жодних переваг.

Видання Forbes наголошує, що Європа також повинна взяти на себе більшу відповідальність за безпеку й припинити фінансування російської військової машини через закупівлю палива з рф. Навіть у разі необхідності проведення переговорів, вони не повинні перетворюватися на капітуляцію, а Україна має мати вирішальний голос у визначенні власного майбутнього.

Джерело: Forbes.

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа на початку жовтня знизився до 30%, свідчить опитування Pew Research Center. Це найнижчий показник другого президентського терміну Трампа та один із найнижчих рівнів підтримки глави Білого дому напередодні проміжних виборів за останні десятиліття.

Демократи у США готуються в разі здобуття контролю над Конгресом після виборів 3 листопада ініціювати розслідування щодо фінансів родини президента Дональда Трампа, діяльності Пентагону та імміграційної політики.

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