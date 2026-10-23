Карні заявив про ризики технологічної залежності через ситуацію зі Starlink в Україні

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

За словами прем’єра, повідомлення про можливе втручання в роботу супутникової системи Starlink демонструють ризики залежності від однієї компанії, рішення якої можуть змінитися через її власну позицію або тиск інших держав.

«Ми, канадці, не хочемо опинитися в ситуації, коли ми залежимо від одного постачальника, який може змінити свою позицію або бути змушеним змінити її під тиском якоїсь держави, що ставить канадців під загрозу або ставить під загрозу наш суверенітет», — заявив Карні.

Він додав, що Канада прагне розширювати торговельні зв’язки, зокрема у технологічному секторі, та зменшувати залежність від окремих країн. Водночас цей процес потребуватиме часу, оскільки країна вже значною мірою використовує технологічні системи іноземного виробництва.

Коментуючи ситуацію в Україні, Карні обурився можливістю ухвалення рішень, які можуть зашкодити державі, що захищається від російської агресії.

«Я шукаю правильний прикметник, щоб описати того, хто прийняв це рішення, або групу людей, які прийняли це рішення проти країни — і це проти країни, яка буквально бореться за життя своїх громадян проти відвертої агресії», — сказав канадський прем’єр.

Карні підтвердив, що ситуація зі Starlink викликає занепокоєння в канадського уряду.

Джерело: Bloomberg.

Раніше WSJ повідомив, що Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

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