Кароль Навроцький увійшов до будівлі Конституційного трибуналу — Interia

Президент Кароль Навроцький разом із першим головою Верховного суду Збіґнєвом Капінським увійшов до будівлі Конституційного трибуналу. Про це повідомляє Interia з посиланням на очільника президентського кабінету Павела Шефернакера.

Відео біля входу

Мацей Берек оприлюднив відео, на якому видно, як Навроцький намагається потрапити до будівлі. За даними видання, під час цього сталася штовханина.

Раніше Навроцький повідомив у соцмережах, що через ситуацію навколо Конституційного трибуналу перериває переліт до Сенегалу та повертається. Він зазначив, що в такий момент президент має бути на місці.

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Дії поліції та питання керівництва

У п’ятницю поліція заявила, що проводить передбачені законом дії на території Конституційного трибуналу, однак правоохоронців не було всередині будівлі. Біля установи також тривав протест. Згодом поліція повідомила про затримання трьох людей, які, за її даними, потрапили на територію трибуналу.

Близько 18:00 на сайті Конституційного трибуналу з’явилася інформація про розпорядження щодо місячної перерви у виконанні службових обов’язків голови трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханьського.

Як повідомили PAP Мацей Таборовський, Магдалена Бентковська та Мацей Берек, Анна Корвін-Пйотровська стала особою, яка керує Конституційним трибуналом, і видала відповідні розпорядження. Водночас представники попереднього керівництва трибуналу заявили в соцмережах про «незаконне захоплення» його сайту та наголосили, що головою установи залишається Свєнчковський.

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