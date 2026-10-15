Кароль Навроцький ветував три та підписав вісім законів — Interia

Президент Кароль Навроцький наклав вето на три закони та підписав вісім інших. Про рішення глави держави повідомив його речник Рафал Леськевич, передає Interia. Серед відхилених законів — закон про виконання рішень Європейського суду з прав людини та закон про внесення змін до Виборчого кодексу.

Підписані зміни

У повідомленні зазначено, що у четвер президент підписав закон про зміни до законів щодо протидії недобросовісним ринковим практикам і прав споживачів, а також закон про зміни до законодавства про відновлювані джерела енергії. Він також схвалив зміни до законів про податки на доходи фізичних і юридичних осіб та до закону про акцизний податок.

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Інші підписані закони

До переліку підписаних увійшли зміни до Водного права, закон про спеціальні рішення для виконання закону про бюджет на 2026 рік, а також зміни до законів про місцеві податки та збори, податок на доходи фізичних осіб і податок на цивільно-правові правочини. Президент також підписав зміни до Енергетичного права та деяких інших законів.

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