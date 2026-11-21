Польська бійчиня ММА Кароліна Ковалькевич повернеться до октагону UFC 16 січня на турнірі в Далласі, США. Її суперницею стане 34-річна американка Сем Г'юз, повідомляє Interia Sport.

Повернення після паузи

Від попереднього бою Ковалькевич у UFC минуло понад рік. Тоді полька зазнала поразки від значно молодшої Джулії Поластрі в Ріо-де-Жанейро. Після цього з'явилися припущення про можливе завершення кар'єри спортсменки, однак вона не оголошувала про відхід зі спорту.

15 жовтня Ковалькевич виповнився 41 рік. UFC оприлюднила план турніру в Далласі та підтвердила участь польської спортсменки в карді поєдинків.

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Суперниця та останні результати

Сем Г'юз має в UFC шість перемог і шість поразок. Для Ковалькевич цей бій стане нагодою перервати серію невдач: востаннє вона перемагала в жовтні 2023 року, коли здолала Діану Белбіту за очками.

Після перемоги над Белбітою Ковалькевич програла за рішенням суддів бразилійкам Іасмін Лусінду та Денізі Гомес. Новина про її наступний поєдинок викликала обговорення серед польських журналістів, експертів і вболівальників, частина з яких висловила сумніви щодо продовження кар'єри бійчині у 41-річному віці.

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